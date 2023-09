Siria: Ong, proteste nel nordest per aumento prezzi carburanti

(ANSAmed) - BEIRUT, 18 SET - Centinaia di persone sono scese in strada oggi nel nord-est della Siria, nella zona amministrata da forze curde affiliate al Partito dei lavoratori curdi (Pkk) per protestare contro il carovita acuito dalla recente decisione delle autorità locali di aumentare i prezzi dei carburanti.



Lo riferisce l'Osservatorio nazionale per i diritti umani in Siria, secondo cui le proteste si sono verificate nelle principali città del nord-est a maggioranza curda: da Kobane (Ain Arab) lungo la frontiera siro-turca, fino a Amuda e Qamishli, capoluogo della regione semi-autonoma.



Da più di un mese si manifesta nel sud della Siria, nella regione di Suwayda, per il carovita e per avere maggiori diritti politici.



Nelle scorse settimane intanto proteste per il carovita nell'est del Paese erano degenerate in scontri armati tra fazioni locali arabe e curde lungo la parte orientale della valle dell'Eufrate. (ANSAmed).





Ottieni il codice embed