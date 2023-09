Migranti: Canarie, 'vogliamo un piano Ue come a Lampedusa'

(ANSAmed) - MADRID, 18 SET - Anche alle Canarie c'è un aumento di sbarchi di migranti e da parte del governo spagnolo e dell'Unione Europea deve essere garantito "lo stesso trattamento" riservato alla situazione di Lampedusa. È quanto sostenuto da Fernando Clavijo, presidente regionale dell'arcipelago, in dichiarazioni a cronisti in cui ha fatto riferimento alla visita all'isola italiana compiuta ieri dalla presidente della Commissione Europea, Ursula Von der Leyen e al piano di dieci punti presentato per gestire quell'emergenza.



"Mi piacerebbe che alle Canarie venga riservato lo stesso trattamento che avrà Lampedusa", ha detto Clavijo prima di un evento organizzato dal giornale locale La Provincia a Las Palmas de Gran Canaria.



Quest'anno, secondo il Ministero dell'Interno spagnolo, alle Canarie sono sbarcate almeno 14.359 persone, il 24,6% in più rispetto al periodo gennaio-metà settembre dell'anno scorso. Di queste persone, oltre 5.800 sono arrivate dopo il 31 luglio.



