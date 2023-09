Governo libanese sostiene presenza di Hezbollah a Kfar Shuba

(ANSAmed) - BEIRUT, 18 SET - Il governo uscente libanese ha sostenuto il movimento armato Hezbollah, sostenuto dall'Iran, nel rafforzare la sua presenza nel sud del Libano nei pressi di una zona contesa con Israele.



Il ministro libanese uscente dei lavori pubblici, Ali Hamiye, ha annunciato nelle ultime ore la fine dei lavori di rifacimento del manto stradale che collega il villaggio di Kfar Shuba con il vicino altipiano, a ridosso della Linea Blu di demarcazione con Israele, in un'area dove nelle scorse settimane si sono registrate tensioni tra le parti e dove opera un contingente di militari indiani dell'Onu.



"Questa strada asfaltata si estende dai limiti della località (di Kfar Shuba) fino alla linea di ritiro (israeliano, la Linea Blu), al confine con la Palestina occupata" (Israele)", ha detto il ministro, molto vicino alle posizioni di Hezbollah.



Da maggio scorso, i miliziani jihadisti sciiti anti-israeliani hanno rafforzato la loro presenza sugli altipiani di Kfar Shuba e, nel caso di una postazione, hanno superato la Linea Blu. Successivamente, bulldozer israeliani hanno cominciato lavori nell'area suscitando la reazione di abitanti di Kfar Shuba.



Per il ministro, la strada asfaltata rafforza la presenza dello "Stato libanese" in quell'area. I lavori di rifacimento del manto stradale sono stati condotti, ha ammesso il ministro, da Jihad al-Bina, una società di costruzione di Hezbollah, oggetto di sanzioni statunitensi dal 2007. (ANSAmed).





Ottieni il codice embed