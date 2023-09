(ANSAmed) - TRIESTE, 15 SET - "Il mare rappresenta una grande risorsa, una realtà imprescindibile per il nostro Paese". In questi giorni, di fronte a un'ondata migratoria "straordinaria", "il mare Mediterraneo rischia di trasformarsi in un mare di disperazione, in un mare cimitero, quando invece dovrebbe essere quello che è sempre stato per noi dall'inizio della storia della nostra civiltà, un mare di commercio, un mare di scambi". Lo ha detto il ministro degli Esteri e vicepremier, Antonio Tajani, prendendo la parola al Forum Risorsa mare, in corso a Trieste.



