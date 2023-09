Sisma Marocco: governo preleva 3 giorni di stipendio dipendenti

(ANSA) - ROMA, 15 SET - Il governo del Marocco detrarrà tre giorni dagli stipendi dei dipendenti pubblici di grado 9 e superiori, distribuiti sulle buste paga di settembre, ottobre e novembre, come "contributo di servizio civile" agli aiuti per il terremoto, ha informato il portavoce dell'esecutivo di Rabat al termine del Consiglio di governo in una nota, citata dall'agenzia Map.



Il governo ha inoltre deciso che i ministri, i ministri delegati, i due alti commissari, il delegato generale e il delegato interministeriale contribuiranno fino un mese di stipendio, detratto dallo stipendio netto, aggiunge il comunicato, rilevando che tale misura si inserisce nel quadro dell'adesione a questa iniziativa di solidarietà nazionale e in virtù dell'articolo 40 della Costituzione.



Questo articolo prevede che "ciascuno sopporterà congiuntamente e proporzionalmente ai propri mezzi, gli oneri necessari allo sviluppo del Paese, nonché quelli derivanti dalle calamità nazionali e dai disastri naturali". (ANSA).





