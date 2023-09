Siria: Ong, manovre militari Iran e Usa a est e ovest Eufrate

(ANSAmed) - BEIRUT, 15 SET - Sia gli Stati Uniti che l'Iran stanno conducendo in queste ore manovre militari e di addestramento di truppe locali nella valle dell'Eufrate: gli Stati Uniti operano a est del fiume, in un'area controllata anche dalle forze curde, mentre l'Iran si muove a ovest del fiume in territori formalmente controllati dal governo di Damasco e dalla Russia e dove sono dispiegati i miliziani jihadisti sciiti Hezbollah.



Secondo l'Osservatorio nazionale per i diritti umani e fonti locali concordanti nelle regioni di Palmyra, Homs e Dayr az Zor, le forze iraniane e filo-iraniane si addestrano nell'area dell'aeroporto militare di Palmyra (Tadmor).



Mentre le forze Usa si addestrano nella regione a est di Dayr az Zor, dove nei giorni scorsi si erano mobilitati centinaia di uomini armati, di clan arabi ma dominati dalle forze curde, che chiedevano di avere maggiori quote nella spartizione delle risorse e nella gestione dei servizi di base. (ANSAmed).





