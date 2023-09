Usa verso il blocco di 85 milioni di aiuti militari al Cairo

(ANSAmed) - ROMA, 14 SET - Gli Usa intendono trattenere 85 milioni di dollari di aiuti militari all'Egitto per non aver rispettato le condizioni poste da Washington sul fronte dei diritti umani, in particolare la liberazione di prigionieri politici. Lo riportano i media Usa, riferendo che 55 di questi milioni saranno dirottati su Taiwan e gli altri 30 al Libano.



Il senatore dem Chris Murphy, ha esortato l'amministrazione Biden a trattenere altri 235 milioni di dollari all'Egitto. La decisione finale è attesa a breve. Per decenni, gli Stati Uniti hanno dato al Cairo circa 1,3 miliardi di dollari all'anno per l'acquisto di sistemi e servizi bellici statunitensi. Questo aiuto è in gran parte il risultato del trattato di pace egiziano-israeliano del 1979. (ANSAmed).





