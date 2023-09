(ANSAmed) - ROMA, 14 SET - "Nicola Orlando, dopo un iniziale diniego, ha ottenuto l'autorizzazione da parte del governo libico e quindi sarà lui il futuro rappresentante dell'Unione europea presso il Governo di Tripoli". Lo ha riferito il vicepremier e ministro degli Esteri Antonio Tajani al question time al Senato. Tornando sulle polemiche di quanti avevano parlato, dopo l'iniziale diniego, di un presunto schiaffo da parte delle autorità di Tripoli anche all'Italia vista la nazionalità del diplomatico indicato dall'Ue, Tajani ha ricordato che "l'ambasciatore d'Italia Gianluca Albertini, nominato dal Governo, ha ottenuto immediatamente il gradimento da parte del Governo libico; quindi non c'è alcun atteggiamento negativo nei confronti dell'Italia". "Si è trattato di una tempesta in un bicchier d'acqua, che ha il sapore un po' della polemica politica. Per carità, la polemica è il sale della democrazia, ma le regole sono le regole e le istituzioni sono le istituzioni", ha concluso il titolare della Farnesina.



