(ANSAmed) - TEL AVIV, 14 SET - L'Arabia Saudita "non abbandonerà" la causa palestinese mentre è in negoziati con gli Usa su un possibile accordo di normalizzazione dei rapporti con Israele. Lo hanno detto fonti saudite e americane, citate da Times of Israel, a una delegazione palestinese che negli scorsi giorni è stata a Riad. Una presa di posizione ribadita dai responsabili sauditi, compreso il ministro degli esteri Faisal bin Farhan, negli incontri avuti con la delegazione da Ramallah.



La missione era guidata dal presidente dell'Olp, Hussein al-Sheikh, dal capo della sicurezza palestinese, Majed Faraj, e dal consigliere diplomatico del presidente Abu Mazen, Majdi al-Khalidi. (ANSAmed).





