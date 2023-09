'In Siria 8mila persone uccise in 12 anni da tribunali militari'

(ANSAmed) - BEIRUT, 14 SET - Quasi 8mila persone sono state uccise negli ultimi 12 anni di guerra nelle carceri governative siriane dopo esser state sommariamente condannate a morte dai famigerati tribunali militari di guerra, una istituzione sciolta con decreto presidenziale, dopo 55 anni, soltanto 10 giorni fa.



La Rete siriana per i Diritti umani, un'organizzazione siriana per la documentazione delle violazioni umanitarie e che si avvale di una capillare rete di informatori sul terreno, ha contato 7.872 persone giustiziate sommariamente dai tribunali militari di guerra siriani dal 2011 a oggi.



Questi tribunali, non sottoposti all'autorità del ministero della giustizia, erano stati creati nel 1968, in un contesto di profondi stravolgimenti politico-istituzionali nella Siria già allora governata da una giunta militare dominata dall'allora futuro presidente Hafez al Assad, padre dell'attuale raìs Bashar al Assad e in carica dal 1970 al 2000.



Il 3 settembre scorso, il presidente Assad, al potere da 23 anni, ha firmato un decreto per lo scioglimento dei tribunali militari di guerra. I difensori dei diritti umani hanno interpretato questa decisione come un modo per ostacolare le indagini del Tribunale internazionale dell'Aja (Corte internazionale di giustizia) e il meccanismo recentemente istituito dall'Onu per stabilire il destino delle persone scomparse in Siria. Il Canada e l'Olanda hanno intentato una causa davanti alla Tribunale internazionale dell'Aja, accusando il governo siriano di aver violato la Convenzione internazionale contro la tortura. La prima sessione del tribunale si terrà in ottobre.



"L'abolizione dei tribunali militari di guerra distrugge le prove dei crimini e le informazioni vitali sulle vittime delle sparizioni forzate", ha affermato Mansur Omari, giornalista che segue da anni le violazioni umanitarie in Siria, interpellato dal quotidiano online The New Arab. (ANSAmed).





