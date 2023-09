(ANSAmed) - TUNISI, 13 SET - Una delegazione della Commissione Affari Esteri del Parlamento Europeo sarà in Tunisia dal 14 al 16 settembre 2023, secondo quanto annunciato in un comunicato dallo stesso Parlamento. Composta dagli eurodeputati Michael Gahler, Dietmar Köster, Salima Yenbou, Mounir Satouri ed Emmanuel Maurel, la delegazione ha in programma di incontrare organizzazioni della società civile, sindacati, leader dell'opposizione e rappresentanti di partiti politici, nonché rappresentanti degli Stati membri dell'Europa in Tunisia.



"L'obiettivo di questa visita - si legge - è quello di comprendere meglio l'attuale situazione politica nel Paese, di sostenere un dialogo nazionale inclusivo dopo le ultime elezioni e di valutare il memorandum d'intesa firmato a luglio tra l'Europa e la Tunisia. (ANSAmed).





