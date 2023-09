Egitto: il niqab vietato nelle scuole, proteste sui social

(ANSAmed) - CAIRO, 12 SET - Il divieto di indossare il velo nelle scuole egiziane annunciato dal governo ha scatenato oggi un dibattito sui social media con i critici che lo condannano come "tirannico" La decisione del Ministero dell'Istruzione, annunciata ieri sul quotidiano statale Akhbar al-Youm, si applica sia alle scuole statali che a quelle indipendenti. Vieta il niqab, un indumento nero avvolgente che lascia visibili solo gli occhi e viene indossato da una piccola minoranza di donne egiziane. La decisione lascia facoltativo l'hijab, il velo indossato da un numero molto più ampio di donne.



La scelta deve essere effettuata secondo la "desiderio dell'alunno, senza pressioni o coercizioni da parte di alcuno tranne il suo tutore legale, che deve essere informato della scelta", si legge nel decreto.



Le critiche si sono riversate sui social media, accusando il governo di intromettersi in questioni private. "La gente è arrabbiata perché il governo non ha fornito alcuna giustificazione. È una decisione tirannica che incide sulla vita privata delle persone", ha scritto un utente di nome Mohammed. I favorevoli hanno ribattuto che solo una minoranza estremista sarebbe stata colpita dal provvedimento. "Nessuno è arrabbiato, tranne i sostenitori del gruppo talebano e dello Stato islamico", ha scritto un utente che si fa chiamare "al-Masri" (l'egiziano).



Altri post mettevano in dubbio le priorità del governo. "È colpa del niqab se le classi sono sovraffollate, i mobili vecchi e le difficoltà incontrate dagli insegnanti?" si chiedeva un post.



Nel 2015, l'Università del Cairo ha vietato ai suoi insegnanti di indossare il niqab, con una decisione confermata da un tribunale amministrativo nel 2020. (ANSAmed).





