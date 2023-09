A Gaza grande esercitazione delle fazioni armate

(ANSAmed) - TEL AVIV, 12 SET - Una vasta esercitazione delle fazioni armate palestinesi è in corso stamane a Gaza nel 18/mo anniversario del completamento del ritiro israeliano dalla Striscia. Fonti locali riferiscono di una intensa attività sul litorale che include un nutrito lancio di razzi verso il mare, ed il coinvolgimento di uomini-rana di una unità speciale di Hamas. Le stesse fonti aggiungono che fra le dune spuntano le sagome di modelli in legno di carri armati israeliani.



La operazione - chiamata in codice 'Angolo Duro n. 4' - è la quarta del suo genere negli ultimi anni. In un messaggio divulgato da un luogo segreto in cui si trova, il capo militare di Hamas Mohammad Deif ha affermato che "il ritiro israeliano da Gaza è la base su cui si fonda il ritiro israeliano dalla Cisgiordania che a sua volta preannuncerà la liberazione di Jaffa, Haifa e Gerusalemme e delle altre città della nostra terra". Deif ha ribadito poi l'impegno di Hamas ad una lotta armata ad oltranza contro Israele. (ANSAmed).





