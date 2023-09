(ANSAmed) - ISTANBUL, 11 SET - "Lavoreremo per raddoppiare il volume del nostro commercio a livello bilaterale e per rilanciare l'Alto consiglio per la cooperazione strategica". Lo ha affermato il presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, parlando delle relazioni tra Ankara e Il Cairo. "Migliorare le nostre relazione ci può permettere di raggiungere risultati positivi in vari problemi a livello regionale, particolarmente nella questione siriana", ha aggiunto il presidente turco, citato dall'agenzia Anadolu.



Durante il recente vertice del G20 in India, Erdogan ha incontrato il presidente egiziano Abdel Fatah al Sisi dopo 10 anni di gelo nelle relazioni bilaterali. I due si erano visti brevemente anche in occasione dei mondiali in Qatar. (ANSAmed).





