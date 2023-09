Rabat, inviato Onu de Mistura incontra ministro Bourita

(ANSA) - RABAT, 08 SET - Staffan de Mistura, inviato delle Nazioni Unite per il Sahara ha incontrato oggi il ministro degli Esteri del Marocco Nasser Bourita. È da lunedì scorso, in realtà, che tra indiscrezioni e smentite, l'inviato Onu è in Marocco. È stato a Laâyoune per quella che costituisce la sua prima visita nella regione, in un primo momento addirittura smentita da parte dell'Onu, fino a che le numerose rivelazioni di stampa hanno portato Stéphane Dujjaric, portavoce del segretario generale Onu, a darne conferma, martedì sera. A Laâyoune, Staffan de Mistura avrebbe incontrato attori della società civile e amministratori locali, nonché la Commissione regionale per i diritti umani. Si è anche recato a visitare progetti di investimento e infrastrutture in tutta la regione, fino a Dakhla.



Solo oggi, con l'incontro di Rabat il sopralluogo di de Mistura è diventato per così dire ufficiale e ha tutta l'allure di una missione importante, anche in vista del rapporto che il segretario Onu Antonio Guterres dovrà redigere ad ottobre, per l'appuntamento annuale del Consiglio di sicurezza al Palazzo di vetro.



"Una visita - spiega il comunicato del ministero degli Esteri di Rabat - che si inscrive nel quadro di rilancio del processo politico di discussione tra Marocco, Algeria, Mauritania e Polisario, in conformità con la risoluzione del Consiglio di sicurezza Onu, la 2654, adottata il 27 ottobre 2022". Il Marocco insiste per "una soluzione politica" e cioè l'autonomia della regione "sotto la sovranità nazionale e all'interno dei confini del Regno".



La visita di de Mistura è stata tenuta costantemente d'occhio dalla stampa anche perché coincide con la presenza a Rabat di Joshua Harris, sottosegretario di Stato americano per il Nord Africa, che giovedì 7 settembre, ha anche lui incontrato il ministro degli Esteri Bourita. Siti web e quotidiani hanno dato conto anche del fatto che i due diplomatici statunitensi, sabato 2 settembre, avrebbero incontrato a Tindouf il leader del Polisario, Brahim Ghali, e domenica 3 settembre ad Algeri il ministro degli Esteri, Ahmed Attaf. L'occasione per sottolineare "l'importanza del pieno sostegno e impegno con l'inviato personale del segretario generale delle Nazioni Unite Staffan de Mistura, in uno spirito di realismo e compromesso", spiega un comunicato del dipartimento di stato Usa per il Nord Africa. Del resto la diplomazia americana aveva annunciato in precedenza che la missione principale di Joshua Harris, in Algeria e Marocco, sarebbe stata quella di agevolare la missione di Staffan de Mistura. Algeri ha infatti interrotto i rapporti diplomatici col Marocco, sospendendoli unilateralmente nell'agosto del 2021.



