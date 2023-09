L'Iran critica vertice tra Giappone e Paesi arabi al Cairo

ISTANBUL - L'Iran ha criticato la dichiarazione emersa da un vertice al Cairo tra il Giappone e gli Stati della Lega Araba ritenendola una violazione del principio di non interferenza negli affari interni e del rispetto per l'integrità territoriale degli Stati. L'incontro non ha per Teheran alcuna validità dal punto di vista legale e politico, ha detto il portavoce del ministero degli Esteri iraniano Nasser Kanani, come riporta Irna, contestando una dichiarazione congiunta durante il vertice riguardo ad Abu Musa e la Grande e la Piccola Tunb, isole del Golfo Persico contese tra l'Iran e gli Emirati Arabi Uniti.



"Le tre isole di Abu Musa, la Grande e la Piccola Tunb, sono parti integranti ed eterne del territorio della Repubblica islamica dell'Iran", ha detto Kanani aggiungendo che "l'inclusione di queste isole nella dichiarazione finale non ha valore politico o legale".