Giornalisti Med, la giornata finale con i premi Caravella

OTRANTO - La quarta e ultima giornata del Festival Giornalisti del Mediterraneo, in corso in questa settimana a Otranto, si apre domattina, 9 settembre, alle 10.30 con un appuntamento istituzionale presso il Castello aragonese: la visita di Sua Eccellenza Naser Al Belooshi, ambasciatore del Regno del Bahrain, che incontrerà le imprese del territorio.



All'incontro interverranno il sindaco di Otranto Francesco Bruni, il delegato del rettore dell'Università del Salento, Gennaro Scarselli, il presidente di Confindustria Lecce Nicola Delle Donne, il presidente della Camera di commercio di Lecce Mario Vadrucci, l'ideatore del Festival Tommaso Forte.



La serata comincia invece alle 20.30 in Largo Porta Alfonsina con il panel "Il ruolo della Marina Militare nel Mediterraneo": l'ospite Vito Lacerenza, Ammiraglio della Marina Militare e comandante del 5° Reparto Sommergibili dello Stato Maggiore della Marina, dialogherà con Massimiliano Sisto, coordinatore di rete TRM Network. A seguire, spazio alla satira con "La versione di Osho" e il suo creatore Federico Palmaroli a confronto con Alessio Lasta, Piazzapulita LA7, e, ancora, il saluto istituzionale al Festival di Sua Eccellenza Naser Al Belooshi, ambasciatore del Regno del Bahrain: introdurrà Patrizio Nissirio, Ansa.



L'ultima parte della serata si apre con la consegna dei Premi Caravella 2023: a ritirare il riconoscimento Angelo Macchiavello, inviato reti Mediaset (in dialogo con Mimmo Mazza, La Gazzetta del Mezzogiorno); Alice Martinelli, Le Iene (a colloquio con Patrizio Nissirio, Ansa); Corrado Zunino, La Repubblica (a colloquio con Paolo Di Giannantonio, giornalista); Monsignor Dario Viganò, presidente della Fondazione MAC - Memorie Audiovisive del Cattolicesimo (ritira il premio Massimiliano Menichetti, responsabile Radio Vaticana - Vatican News); Angela Bipendu, suora medico (che si confronterà con Marianna Balfour, Sovrano Ordine di Malta); Niccolò Zancan, La Stampa (in dialogo con Stefano Polli, Ansa); Chiara Proietti D'Ambra, Piazzapulita LA 7 (intervistata da Maria Francesca Chiappe, L'Unione) Sarda. A condurre questa parte della serata Vincenzo Sparviero, La Gazzetta del Mezzogiorno.



"Abbiamo due motivi di soddisfazione", spiega il primo cittadino di Otranto, Francesco Bruni. "Il primo riguarda l'organizzazione e lo svolgimento del Festival, che d'altronde non a caso è alla sua quindicesima edizione, essendo negli anni cresciuto e diventato strumento virtuoso e utile, per una città come Otranto, per intessere relazioni internazionali, ma pure per avere uno spazio di confronto a fine estate su temi di grande attualità. Questo perché - e vengo al secondo motivo di orgoglio - il giornalismo fatto bene è il modo migliore per sviluppare riflessioni e considerazioni più meditate e vaccinarsi rispetto alle fake news e al gossip. E il Festival Giornalisti del Mediterraneo è la rappresentazione plastica di questa esigenza opportunamente soddisfatta".