(ANSAmed) - TUNISI, 7 SET - Il segretario generale aggiunto e direttore dell'Ufficio regionale per gli Stati arabi del Programma di sviluppo delle Nazioni Unite (Undp), Abdallah Al Dardari, nell'incontrare a Tunisi la ministra delle Finanze, Sihem Boughdiri Nemsia, ha ribadito l'impegno dell'organizzazione a continuare a fornire la necessaria assistenza tecnica e finanziaria alla Tunisia con l'obiettivo di perseguire obiettivi e contribuire allo sviluppo di una visione strategica per un nuovo modello di sviluppo che promuova sostenibilità e inclusività Lo rende noto l'Undp sulla sua pagina Facebook, aggiungendo che durante l'incontro, la ministra ha espresso la sua soddisfazione per il livello di cooperazione tra la Tunisia e le Nazioni Unite, sottolineando l'importanza di questo partenariato strategico e la sua sostenibilità e diversità. Durante l'incontro sono state inoltre esaminato le misure adottate per stimolare l'attività economica e gli investimenti privati nell'economia verde e circolare, contribuendo così alla crescita economica e al riequilibrio del bilancio statale.



L'incontro ha poi offerto l'occasione per discutere della cooperazione tra la Tunisia e varie agenzie e istituzioni delle Nazioni Unite in Tunisia, nonché dei programmi d'azione per il prossimo anno. Al Dardari era accompagnato dalla rappresentante residente dell'Undp a Tunisi, Céline Moyroud, e da alcuni membri del suo staff. (ANSAmed).





