Ue-Libia-Sahel, nuovo atto a Tunisi dell'iniziativa 'One Desert'

(ANSA) - TUNISI, 07 SET - Nell'ambito dell'iniziativa "One Desert", con lo scopo di sviluppare una road map di iniziative per rafforzare la cooperazione transfrontaliera tra Libia e Sahel e combattere congiuntamente i reati di frontiera e il terrorismo, si è tenuta una riunione dei rappresentanti dei Paesi interessati che ha visto l'intervento da remoto del vicepresidente libico Moussa al Koni, rappresentante della regione sud-occidentale libica del Fezzan.



"In un momento così difficile per il Sahel, l'Unione europea deve moltiplicare i suoi sforzi sia in termini di diplomazia che di sostegno tecnico", ha detto Al Koni aggiungendo che "questa riunione testimonia la volontà dei Paesi della regione di sanare le spaccature in seno al Sahel".



Natalina Cea, capo della missione dell'Unione europea di assistenza alle frontiere (Eubam) in Libia, ha sottolineato la necessità di rafforzare la cooperazione integrata tra i Paesi del Sahel. "La cooperazione transfrontaliera che vogliamo creare non riguarda solo gli interventi di controllo e securitari, ma anche misure di sostegno alle popolazioni che vivono nella aree di confine, attraverso un coinvolgimento diretto delle comunità locali, dei giovani e delle donne", ha detto.



Nata a seguito della conferenza regionale sulla cooperazione transfrontaliera tra Libia e Paesi del Sahel, organizzata a Tunisi a fine 2022 dalla missione dell'Unione europea di assistenza alle frontiere in Libia (Eubam) - in collaborazione con la rappresentante speciale dell'Ue per il Sahel, la cellula di consulenza e coordinamento regionale (Racc) e il programma Ct-Just, l'iniziativa One Desert ha tenuto la prima riunione a Nouakchott, in Mauritania il 10 e 11 maggio scorsi. (ANSA).





