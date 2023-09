Ue, da Abu Mazen distorsioni storiche e antisemite

(ANSAmed) - BRUXELLES, 07 SET - "Il discorso pronunciato dal Presidente dell'Autorità Palestinese Mahmoud Abbas (Abu Mazen) all'11mo Consiglio rivoluzionario di Fatah alla fine di agosto conteneva osservazioni false e grossolanamente fuorvianti sugli ebrei e sull'antisemitismo". Lo dichiara un portavoce del Servizio di Azione Esterna dell'Ue.



"Tali distorsioni storiche sono infiammatorie, profondamente offensive, possono solo servire a esacerbare le tensioni nella regione e non servono gli interessi di nessuno: fanno il gioco di chi non vuole la soluzione dei due Stati, che il Presidente Abbas ha ripetutamente invocato. Inoltre, banalizzano l'Olocausto e quindi alimentano l'antisemitismo e sono un insulto ai milioni di vittime dell'Olocausto e alle loro famiglie. L'Unione Europea rimane impegnata a combattere l'antisemitismo e il razzismo in tutte le sue forme e continuerà ad opporsi con forza a qualsiasi tentativo di condonare, giustificare o banalizzare l'Olocausto". (ANSAmed).





