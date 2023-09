Tunisia, 'più impegno nella lotta all'immigrazione irregolare'

(ANSAmed) - TUNISI, 07 SET - Il ministro degli Esteri tunisino, Nabil Ammar, ha chiesto alla comunità internazionale un ulteriore impegno per combattere l'immigrazione irregolare in modo "efficace" e "responsabile". E' quanto si legge sulla pagina Facebook del ministero degli Esteri di Tunisi, che fa riferimento al discorso pronunciato dal ministro durante la sua partecipazione alla 160/a sessione ministeriale ordinaria del Consiglio della Lega degli Stati Arabi.



Il ministro ha ribadito l'appello della Tunisia per una riforma radicale del sistema finanziario globale basata su un nuovo approccio volto a raggiungere obiettivi di sviluppo sostenibili e globali. Ammar ha sottolineato inoltre che gli sviluppi in atto sulla scena internazionale richiedono la definizione di nuovi approcci comuni per affrontare le sfide attuali e il loro impatto sulla sicurezza e la stabilità nel mondo arabo. (ANSAmed).





