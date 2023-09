Rinviata visita del capo del Parlamento del Marocco alla Knesset

TEL AVIV - La visita del presidente del parlamento del Marocco alla Knesset - la prima del genere - prevista per oggi è stata cancellata. Lo ha fatto sapere la stessa Knesset spiegando che Enaam Mayara è stato ricoverato in ospedale in Giordania - dove si trovava in visita - e le sue condizioni di salute non gli consentono spostamenti. La visita - ha aggiunto la Knesset - sarà riprogrammata. Mayara sarebbe stato il primo rappresentante di alto livello di Rabat a intervenire nel Parlamento israeliano.