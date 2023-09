Giornalisti Med, una serata tra Pnrr, satira e Mediterraneo

OTRANTO - Le riforme e gli investimenti del PNRR, satira e politica, conseguenze della crisi ucraina sul Mare Nostrum. A Otranto, domani (venerdì 8 settembre), la terza giornata della quindicesima edizione del Festival Giornalisti del Mediterraneo in corso in Largo Porta Alfonsina sposterà il suo focus su questi temi, su cui si confronteranno come sempre competenze e sensibilità differenti.



La serata si aprirà alle 19.30 con "Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. Riforme e investimenti". A fare il punto sull'attuazione del grande intervento approvato nel 2021 dall'Italia per rilanciarne l'economia dopo la pandemia di COVID-19 sarà il ministro per gli Affari europei, il Sud, le Politiche di coesione e il PNRR Raffaele Fitto, intervistato da Mauro Giliberti, inviato di "Porta a Porta".



Alle 21.30, invece - sempre in Largo Porta Alfonsina - toccherà a "Castigare ridendo. Satira, informazione e politica alla prova della verità": ospiti del panel Federico Palmaroli, autore di "Le più belle frasi di Osho", Stefano Disegni, scrittore e disegnatore satirico de "il Fatto Quotidiano", Eddie Settembrini, autore di Lercio.it, Manuel De Rossi, vignettista satirico di "Prugna". Modera Alessio Lasta, "Piazzapulita" - LA7.



Finale di serata alle 22 con "Corto circuito mediterraneo. Tensioni e conseguenze della crisi ucraina sul Mare Nostrum": relatori Dario Giacomin, Ammiraglio della Marina presso il comitato militare di NATO e UE a Bruxelles, Marco Peronaci, ambasciatore italiano presso il Consiglio Atlantico NATO a Bruxelles, Nicolò Zancan de "La Stampa", Corrado Zunino de "La Repubblica". Modera il giornalista Paolo Di Giannantonio.