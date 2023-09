Erdogan visiterà l'Algeria il mese prossimo

ALGERI - Il presidente turco Recep Tayyip Erdogan si recherà in visita ufficiale in Algeria a ottobre. Lo ha riferito il ministro degli Esteri di Ankara, Hakan Fidan, in una conferenza stampa congiunta con il suo omologo algerino Ahmed Attaf, in visita in Turchia, come riportato dai media locali algerini tra cui il sito di notizie Echorouk Online.



"Il mese prossimo il presidente Erdogan visiterà l'Algeria, discuteremo di questioni di importanza strategica tra i due Paesi e si terrà un forum economico congiunto", ha dichiarato il ministro Fidan. Da parte sua, il capo della diplomazia algerina ha salutato "il grande dinamismo dimostrato dalle relazioni algerino-turche, sia dal punto di vista politico che economico", sottolineando "l'esistenza di un consenso algerino-turco sulle questioni politiche più importanti del mondo". Attaf ha anche ribadito il desiderio dell'Algeria di "aumentare il volume degli scambi commerciali tra i due Paesi a 10 miliardi di dollari".