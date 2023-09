Erdogan riceve il ministro degli Esteri algerino

ALGERI - Il presidente turco Recep Tayyip Erdogan ha ricevuto ad Ankara il ministro degli Esteri algerino Ahmed Attaf, che ieri ha iniziato una visita di due giorni in Turchia. Lo riferisce un post del ministero degli Affari esteri algerino pubblicato mercoledì sera sulla propria pagina Facebook. La nota afferma che "l'incontro è stato l'occasione per fare il punto sullo sviluppo qualitativo delle relazioni algerino-turche in vari campi".



Erdogan e Attaf hanno anche "discusso gli ultimi sviluppi nella regione del Sahel-Sahara, che sono una questione di interesse reciproco e una fonte di crescente preoccupazione per entrambi i Paesi e per la comunità internazionale". "Il ministro Ahmed Attaf ha informato il presidente turco degli sforzi avviati dal presidente Abdelmadjid Tebboune per calmare la situazione e contribuire in particolare a risolvere la crisi causata dal cambiamento incostituzionale in Niger", viene aggiunto.