Biden negozia accordo Riad-Israele, Trump invitato a sostenerlo

WASHINGTON - Donald Trump e' stato invitato privatamente a sostenere lo storico accordo di pace tra l'Arabia Saudita e Israele che Joe Biden sta negoziando con il principe ereditario saudita Mohammed bin Salman, che potrebbe vedere a margine del G20 in India. A incoraggiarlo in questa direzione, riferisce Axios, due alleati di spicco: il genero Jared Kushner, che come consigliere presidenziale dello stesso Trump e' stato l'architetto degli accordi di Abramo, e il senatore repubblicano Lindsey Graham. L'appoggio del Grand Old Party e' cruciale per Biden perche' l'accordo includerebbe un trattato tra Washington e Riad per la difesa del regno saudita che richiederebbe il sostegno di due terzi del Senato, dove molti dem mantengono posizione critiche verso bin Salman e il premier israeliano Benjamin Netanyahu. I repubblicani, nonostante le molte obiezioni sulla politica estera di Biden, sostengono Israele a spada tratta e l'estensione degli accordi di Abramo.



"Ho detto al presidente Trump, ascolta, questa è la naturale estensione degli Accordi di Abraham e se possiamo farlo, facciamolo. Non importa come viene fatto, sotto il controllo di chi viene fatto. Sarebbe una cosa positiva per la stabilità del Medio Oriente e per la nostra sicurezza nazionale e il presidente Trump merita la sua giusta parte di credito", ha riferito Graham. Il senatore ha detto a Trump che è "il più alto segno di adulazione" quando un presidente replica la politica del suo predecessore, aggiungendo che il tycoon ha apprezzato il messaggio. Anche Kushner ha detto a Trump che un tale accordo sarebbe una conferma della sua politica in Medio Oriente, secondo Axios. Il genero dell'ex presidente e' molto vicino a bin Salman, e il suo fondo di private equity, Affinity, ha ricevuto 2 miliardi di dollari dal fondo sovrano dell'Arabia Saudita, incassando quello che si ritiene sia il primo investimento sponsorizzato da Riad in una società israeliana.



Biden vorrebbe concludere l'accordo prima che la campagna elettorale consumi la sua agenda, tanto che la sua amministrazione ha evitato di criticare Riad per l'estensione dei tagli alla produzione di petrolio, che potrebbe far rialzare il prezzo della benzina e danneggiare il presidente nella corsa per la rielezione.