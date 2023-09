Abu Mazen, 'ebrei perseguitati perché si occupavano di usura'

(ANSAmed) - TEL AVIV, 07 SET - Il presidente palestinese Abu Mazen si trova al centro di polemiche in seguito ad un suo intervento a fine agosto al Comitato rivoluzionario di al-Fatah - riferito dal centro studi Memri - in cui ha sostenuto che Hitler perseguitò gli ebrei europei "perchè si occupavano di usura e di traffici monetari".



Il Museo della Shoah Yad Vashem, secondo il sito Ynet, lo ha accusato di negazionismo dell'Olocausto e ha biasimato i partecipanti alla riunione che ne hanno accettato il contenuto.



"Tutti sanno - ha detto Abu Mazen, secondo Memri - che nella prima guerra mondiale Hitler era un sergente. Combatteva gli ebrei perché si occupavano di usura e di traffici monetari. A suo parere erano impegnati in sabotaggi, e perciò li odiava. Ma un punto deve essere chiaro: non aveva a che vedere con semitismo o antisemitismo". Abu Mazen, secondo Memri, si è detto infatti persuaso che gli ebrei europei non siano di stirpe semita e che siano semmai i discendenti del regno dei Cazari, situato a suo tempo nel Caucaso.



"Viene detto - ha aggiunto Abu Mazen, nel testo diffuso da Memri - che Hitler uccise gli ebrei in quanto tali, che l'Europa odiava gli ebrei perché tali. Non e' vero. Gli ebrei erano odiati per il loro ruolo sociale, non per la loro religione". Su X (ex Twitter) l'ambasciatore di Israele all'Onu ha commentato: "Mentre diffonde puro antisemitismo, Abu Mazen paga terroristi palestinesi perché uccidano israeliani e li incoraggia pubblicamente. Il mondo deve ritenerlo responsabile dell'odio che egli diffonde". (ANSAmed).





Ottieni il codice embed