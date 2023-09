Uccisi in Algeria, appello Gb a chi è in vacanza in Marocco

(ANSAmed) - RABAT, 06 SET - Dopo il dramma di Saidia, costato la vita a due giovani marocchini - uccisi dalla guardia costiera algerina per aver sconfinato nelle acque territoriali algerine durante una gita in moto d'acqua -, il Ministero degli Esteri britannico mette in guardia i turisti in viaggio verso il Marocco. Londra ha invitato alla vigilanza chi parte per il Marocco: "Tenete presente che il confine si estende fino al mare. Se siete su una barca o noleggiate una moto d'acqua, assicuratevi di conoscere il confine marittimo e di rimanere chiaramente all'interno delle acque territoriali marocchine", scrive il Ministero degli Esteri del Regno Unito.



"Controlla di avere abbastanza carburante per poter tornare sulla costa. Nell'agosto 2023, due turisti in vacanza in Marocco, che presumibilmente si erano persi nelle acque algerine a bordo della loro moto d'acqua, sono stati uccisi a colpi di arma da fuoco. I turisti erano partiti dalla località turistica di Saidia", aggiunge il dipartimento britannico.



A una settimana dall'episodio, accaduto nel tardo pomeriggio del 29 agosto, la preoccupazione resta alta in Marocco. Di uno dei due giovani uccisi non è stato ancora restituito il corpo, recuperato sulla costa algerina, e un terzo ragazzo che faceva parte della comitiva di villeggianti è in prigione, arrestato dalla guardia costiera e condannato a 18 mesi. Due inchieste sono in corso, una in Marocco e l'altra in Francia. (ANSAmed).





