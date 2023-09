Giornalisti Med, si parte con intelligenza artificiale e Iran

ROMA - Al via stasera a Otranto e fino al 9 il XV Festival dei Giornalisti del Mediterraneo - di cui l'ANSA è media partner - con un tema spinoso dell'attualità: l'intelligenza artificiale, una delle più grandi innovazioni tecnologiche in atto, con effetti straordinariamente impattanti anche su media e comunicazione. "Intelligenza artificiale, quale futuro per il giornalismo digitale?" è il titolo del panel d'apertura del Festival 2023.



A seguire l'intervista al viceministro della Giustizia Francesco Paolo Sisto a cura del giornalista Paolo di Giannantonio su "Riforma Cartabia tra giustizia e verità: il difficile ruolo del giornalista". Conclude il primo giorno del Festival "Rai, comunicare il servizio pubblico", intervista di Patrizio Nissirio dell'ANSA al direttore della sede regionale di Rai Puglia, Luigi Orsi.



Domani ci saranno due focus sempre di grande attualità - la situazione umanitaria in Iran, il ruolo del giornalismo d'inchiesta. A partire dalle 20.30 e sempre a Largo di Porta Alfonsian, l'incontro sul tema "Iran, proteggere i bambini e le donne. E' possibile?", con interventi di Ghazal Afshar, presidente dei Giovani iraniani in Italia, Maria Francesca Chiappe (L'Unione Sarda), Marianna Balfour (Sovrano Ordine di Malta), Patrizio Nissirio (Ansa). Modera Francesca Ambrosini, Newsmediaset -Tgcom24. A seguire, "Cacciatori di tracce investigative: il ruolo del giornalista d'inchiesta". Relatori Milto Stefano De Nozza, sostituto procuratore della Repubblica presso la Direzione distrettuale antimafia di Lecce, l'avvocata e criminologa Anna Leone, Ubaldo Macrì, avvocato penalista e componente della Giunta nazionale dell'unione delle camere penali, il giornalista Paolo Di Giannantonio, il vicedirettore dell'ANSA Stefano Polli. Modera Vincenzo Sparviero, La Gazzetta del Mezzogiorno.