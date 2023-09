Di Maio in Oman, 'sostegno a partenariato strategico con Ue'

BRUXELLES - "Onorato di incontrare Sayyid Badr bin Hamad bin Hamood Albusaidi, Ministro degli Affari Esteri del Sultanato dell'Oman. Forte sostegno per il successo del prossimo Consiglio ministeriale congiunto tra Consiglio di cooperazione del Golfo e l'Ue a Muscat per l'attuazione del nostro partenariato strategico e per il lavoro congiunto sulla de-escalation regionale". Lo ha scritto in un tweet l'inviato Ue per il Golfo Luigi Di Maio, in missione in Oman.



Di Maio si è recato a Muscat dopo aver fatto tappa in Qatar nei giorni scorsi. Nella capitale omanita Di Maio ha visitato, tra l'altro, la Grande Moschea Sultan Qaboos e il Museo Nazionale. "E' stata una splendida occasione per conoscere la ricca tradizione nella costruzione di ponti e il ruolo della cultura e del patrimonio omaniti", ha sottolineato l'ex ministro degli Esteri italiano.