Governo libanese, 'sanzioni a chi accoglie migranti irregolari'

(ANSAmed) - BEIRUT, 29 AGO - Il governo libanese intende sanzionare chiunque accolga migranti siriani entrati illegalmente nel Paese: è quanto emerso oggi dalla riunione del consiglio dei ministri dedicata alla lotta alla migrazione clandestina, in un Paese dove da più di 10 anni si trovano più di un milione di profughi siriani a fronte di una popolazione locale di circa 4 milioni di persone. I media di Beirut affermano che il premier uscente libanese Najib Miqati ha presieduto oggi la riunione, a cui erano presenti il ministro degli sfollati Issam Sharafeddin, il capo a interim della Sicurezza generale il generale Elias Baysari, e il segretario dell'Alto consiglio di difesa Muhammad Mustafa. La riunione è stata convocata all'indomani dell'annuncio da parte dell'esercito di aver respinto in una settimana circa 850 migranti illegali giunti dalla Siria tramite le porose frontiere tra i due Paesi. Questi migranti sono solitamente diretti alle spiagge nel nord del Libano dove vengono organizzati sempre più frequenti viaggi clandestini via mare verso l'Italia.



"Abbiamo discusso un meccanismo per impedire a queste persone di venire in Libano", ha detto il ministro uscente Sharafeddin.



"Il meccanismo - ha proseguito - consiste nel monitorare il confine e coordinarsi con la controparte siriana. Chiederemo anche ai militari, all'intelligence e alla sicurezza di coordinarsi con le autorità locali (libanesi) in modo che chiunque accolga i migranti illegali si assumerà la responsabilità di questi atti. Stiamo studiando la possibilità di sanzionare chi ospita i migranti", ha detto il ministro.



