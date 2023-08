(ANSAmed) - TEL AVIV, 28 AGO - Il leader di 'Sionismo religioso' e ministro delle finanze israeliano, Bezalel Smotrich, ha ribadito che Israele non farà alcun concessione ai Palestinesi nell'ambito di un'eventuale accordo normalizzazione con l'Arabia Saudita sul quale stanno lavorando gli Usa. "Non ci saranno concessioni ai Palestinesi" ha spiegato in un'intervista alla Radio Militare, aggiungendo che si "tratta di una fiction".



Smotrich ha quindi riaffermato che se Israele è interessato a un accordo mediato dagli Usa con Riad questo non "ha nulla a che fare con Giudea e Samaria", in Cisgiordania. (ANSAmed).





