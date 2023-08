Media, Usa hanno inviato una protesta a Israele sulla Libia

(ANSAmed) - TEL AVIV, 28 AGO - L'amministrazione Biden ha inviato una dura protesta a Israele per la divulgazione dell'incontro tra il ministro degli Esteri Eli Cohen e la sua omologa libica Najla Al-Mangoush. Lo ha riferito il sito Walla che cita fonti americane e israeliane. "Hanno ucciso il canale dei colloqui con la Libia e reso molto più difficili i nostri sforzi per promuovere la normalizzazione con altri Paesi", ha spiegato - secondo Walla - un funzionario americano.



L'amministrazione Biden - ha proseguito Walla - era informata dei preparativi per l'incontro tra Cohen e la ministra degli Esteri libica e ha incoraggiato Tripoli a tenere l'incontro.



L'amministrazione Usa dubita della versione data da Cohen sull'annuncio dell'incontro e - sempre secondo il sito - un alto funzionario americano ha detto che anche se ci fosse stata una fuga di notizie, il ministero degli Esteri a Gerusalemme avrebbe potuto dire 'no comment', e non rilasciare una dichiarazione ufficiale confermando lo svolgimento dell'incontro e rivendicandolo. (ANSAmed).





Ottieni il codice embed