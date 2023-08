Ucraina al Libano, respingete nave siriana con grano rubato

BEIRUT - Il governo ucraino ha chiesto alle autorità libanesi di impedire l'arrivo nei porti del Libano a una nave mercantile siriana, accusata di aver a bordo "un carico di grano rubato" proveniente dal Mar Nero. Lo riferiscono stamani media di Beirut, secondo cui in una nota rivolta ai ministeri dei Trasporti, delle Finanze e dell'Economia del Libano, nonché alla direzione delle Dogane libanese, l'ambasciata ucraina a Beirut ha affermato che il grano è stato "rubato da unità di stoccaggio nelle regioni di Zaporizhzhia, Mykolaiv e Kherson".



Secondo i media, la nave cargo Finikia, di proprietà dell'Autorità statale siriana marittima, colpita dal 2015 da sanzioni occidentali, ha un carico di circa 5.500 tonnellate di grano proveniente dal porto di Sebastopoli, sul Mar Nero. La nota afferma che la nave "viola il diritto internazionale" ed esprime "la speranza" che il Libano "non permetta l'ingresso di questa nave mercantile nei porti libanesi per vendere grano ucraino rubato".



La nave avrebbe dovuto attraccare a Tripoli, la seconda città del Libano, nel nord del Paese, ma fonti di stampa libanesi affermano che Finikia non ha ancora attraccato al porto libanese.



L'anno scorso, l'Ucraina aveva espresso preoccupazione quando un'altra nave cargo, battente bandiera siriana, aveva attraccato al porto di Beirut, trasportando quelle che secondo le autorità di Kiev, erano 9.000 tonnellate di farina e orzo rubati. Il Libano aveva allora sequestrato la nave, permettendo però poi all'imbarcazione di lasciare il porto di Beirut verso la Siria.



Le autorità ucraine stimano che dall'anno scorso a oggi circa 450.000 tonnellate di quello che viene definito "grano saccheggiato" siano arrivate nei porti siriani.