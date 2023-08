Tunisia: Saied, diffamazione su social non è liberta di pensiero

(ANSAmed) - TUNISI, 24 AGO - I reati informatici, il ruolo dell'Agenzia nazionale per la sicurezza dell'informazione, insieme alla necessità di coordinamento con alcuni paesi per porre fine a questi crimini e all'impunità dei diffamatori sulle pagine social media, sono stati i temi al centro di un incontro del presidente tunisino Kais Saïed, a Cartagine con i ministri della Giustizia, Leila Jaffel, dell'Interno, Kamel Feki e delle Tecnologie della comunicazione, Nizar Ben Neji, nonché con alti funzionari della sicurezza. Lo si legge in un comunicato della stessa presidenza nel quale Saied sottolinea che "le minacce di morte, gli attacchi all'onore, la diffusione di voci, gli insulti e le diffamazioni non hanno alcun legame con la libertà di pensiero e di espressione, e che non ci sarà alcuna ritirata di fronte agli abusi che ledono tali libertà, come sostengono alcuni siti qualificati come social".



"Certo, le libertà sono garantite dalla Costituzione e dalle convenzioni internazionali, ma la legge deve essere applicata a coloro che commettono atti vietati dalla legge", ha affermato il presidente tunisino, evidenziando che "le campagne diffamatorie e le minacce talvolta prendono di mira persone o parti specifiche, il che dimostra che ciò è premeditato e gestito da gruppi che vogliono seminare il caos e destabilizzare il paese".



E i ministri dell'Interno, della Giustizia e delle Tecnologie della Comunicazione a seguito di una riunione hanno annunciato in un comunicato congiunto di aver avviato un procedimento legale per smascherare le persone che gestiscono pagine, account e gruppi in Tunisia e all'estero al fine di "ledere gli interessi dello Stato" producendo, distribuendo e pubblicando informazioni false o a scopo di denigrazione, diffamazione e danneggiamento altrui, relative alla sicurezza pubblica, alla pace sociale, agli interessi e ai simboli dello Stato tunisino.



I tre ministri hanno sottolineato che chiunque diffonda o condivida qualsiasi contenuto pubblicato da questi gruppi e pagine sarà, a sua volta, perseguito. L'elenco delle pagine e dei gruppi interessati sarà presto reso pubblico, conclude la nota. (ANSAmed).





