(ANSAmed) - IL CAIRO, 24 AGO - Il presidente egiziano Abdel Fattah al-Sisi, nell'esprimere apprezzamento per la "dichiarazione del gruppo Brics di invitare l'Egitto" ad aderirvi dal gennaio prossimo, ha dichiarato che "siamo ansiosi di cooperare e coordinarci con loro e con gli altri Paesi invitati a far parte del blocco per raggiungere i suoi obiettivi di rafforzamento della cooperazione economica tra di noi e per far sentire la voce del Sud globale in merito alle varie questioni e sfide che abbiamo di fronte, al fine di promuovere i diritti e gli interessi dei Paesi in via di sviluppo". La dichiarazione scritta è stata diffusa dall'Ufficio stampa del governo al Cairo. (ANSAmed).





