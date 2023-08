Netanyahu vuole Shin Bet contro omicidi in società araba

TEL AVIV - Un Comitato ministeriale e il coinvolgimento dello Shin Bet (Sicurezza interna) per affrontare da subito l'ondata di omicidi da record che sta sconvolgendo la società araba di Israele. Lo ha deciso il premier Benyamin Netanyahu a fronte di una situazione di emergenza che può avere ricadute anche sulle vicine elezioni comunali nel Paese.



L'ultimo episodio ha visto l'uccisione di 4 persone nel villaggio arabo di Abu Snan nella Galilea occidentale. Tra queste anche il candidato alla carica di sindaco Ghazi Saab ucciso insieme a tre suoi parenti, di cui uno, secondo i media, con precedenti criminali. La polizia non ha escluso al momento alcuna pista, anche se l'indicazione maggiore appare quella della malavita. L'omicidio avvenuto a Abu Snan ha fatto seguito all'altro, di lunedì scorso, di Abed Rahman Kashua, direttore generale della cittadina di Tira, ucciso in una sparatoria in cui sono state ferite altre due persone. Un fatto che, per Netanyahu, ha superato "una linea rossa". Secondo Haaretz, Kashua è stato l'undicesima persona uccisa a Tira negli ultimi tre anni. Nel solo anno in corso - in base a stime dei media - i cittadini arabi israeliani uccisi sono stati 158.