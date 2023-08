La Tunisia partecipa al vertice Brics a Johannesburg

TUNISI - La Tunisia partecipa al 15mo vertice dei Paesi del gruppo "Brics", in corso a Johannesburg, in Sudafrica. Lo rende noto l'agenzia ufficiale Tap precisando che il ministro degli Esteri, Nabil Ammar, è stato incaricato dal presidente Kais Saied di guidare la delegazione tunisina al vertice. In particolare Ammar parteciperà il 24 agosto alla sessione di dialogo tra il gruppo Brics e l'Africa. Pronuncerà un discorso sulla politica di cooperazione della Tunisia tra le due parti e terrà inoltre incontri bilaterali con i suoi omologhi durante il vertice.



La partecipazione della Tunisia al vertice è stata al centro delle cronache dei quotidiani locali, per le voci di una presunta domanda di adesione da parte della Tunisia, poi smentita dallo stesso ministro degli Esteri Ammar, per le dimensioni troppo modeste dell'economia tunisina.