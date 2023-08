Ue, preoccupazione su rapporto di Hrw, ne parleremo con Riad

BRUXELLES - "Abbiamo preso atto con preoccupazione del rapporto di Human Right Watch e solleveremo la questione con le autorità del Regno dell'Arabia Saudita e anche con le autorità yemenite". Lo ha detto un portavoce della Commissione Europea. "Anche il governo etiope ha rilasciato una dichiarazione sulla questione. Abbiamo preso nota anche di questa dichiarazione e accogliamo con favore l'annuncio del governo etiope di indagare specificamente sull'intera questione insieme alle autorità dell'Arabia Saudita".



In un nuovo rapporto shock la ong Human rights watch (Hrw) accusa le guardie di frontiera saudite di aver ucciso centinaia di migranti etiopi con armi di piccolo calibro ed esplosivi in una campagna mirata che - secondo gli attivisti per i diritti umani - potrebbe costituire un crimine contro l'umanità. Il rapporto, riportano i media internazionali, si basa su decine di interviste di etiopi che affermano di essere stati attaccati dalle guardie di frontiera saudite e dalla polizia mentre cercavano di entrare nel regno dallo Yemen devastato dalla guerra.



Sulla possibilità che l'Ue, se le accuse verranno confermate, possa adottare sanzioni ai danni di Riad, il portavoce ha risposto: "Si tratta di accuse molto gravi, che devono essere approfondite proprio per la loro gravità, ed è necessario che ci sia un'assunzione di responsabilità. Come ho detto, dobbiamo procedere passo dopo passo. Abbiamo un rapporto di una Ong con cui dovremo confrontarci. Le autorità saudite, il governo dell'Etiopia, hanno già reagito in modo ufficiale, annunciando un'indagine congiunta. Lasciamo che le cose facciano il loro corso e poi, invece di speculare, aspettiamo i risultati e agiamo in base alle risposte che offriranno alla comunità internazionale".