Ministro interni Amman vede inviato Onu, focus su rifugiati

TEL AVIV - Il ministro degli Interni della Giordania, Mazen Faraya, ha incontrato ad Amman l'Alto Commissario dell'Onu per i rifugiati Filippo Grandi. Lo ha riferito l'agenzia ufficiale Petra secondo cui Faraya - dopo aver sottolineato che prendersi cura dei rifugiati è una responsabilità "che dovrebbe essere condivisa da tutti i Paesi" - ha detto che la Giordania ha "urgente bisogno di maggiori aiuti per sostenere i suoi sforzi umanitari verso i rifugiati poiché l'economia del Paese è stata sovraccaricata dall'afflusso di rifugiati che ha avuto un impatto su tutti i settori".



Faraya ha spiegato poi che "la crisi dei rifugiati ha provocato un'impennata del tasso di disoccupazione tra i giordani a causa della crescente domanda di istruzione, sanità, energia, acqua, servizi igienico-sanitari, ambiente e affari municipali". Un dato - ha continuato - che "ha avuto un impatto diretto o indiretto sugli aspetti sociali e di sicurezza". Il ministro ha quindi rivendicato "il disperato bisogno di aiuti al Programma alimentare mondiale per i rifugiati a causa della riduzione dei finanziamenti esterni, che mette a dura prova sia i rifugiati sia il governo".