Siria: Mosca, jet Usa hanno sfiorato pericolosamente i nostri

(ANSAmed) - ROMA, 18 AGO - Mosca afferma che due aerei da combattimento F-35 della coalizione guidata dagli Stati Uniti in Siria hanno volato "pericolosamente" vicino ai caccia Su-35 delle forze aerospaziali russe nel Paese mediorientale.



La mattina "del 16 agosto due F-35 della coalizione si sono avvicinati pericolosamente a due Su-35 a un'altitudine di circa 7.000 metri nell'area di Al-Tanf", ha reso noto il Centro russo per la riconciliazione in Siria citato dai media di Mosca avvertendo che tali "manovre della coalizione creano tensioni nello spazio aereo siriano e possono portare a incidenti e disastri".



Al-Tanf è sede di una base militare Usa e Washington ha da parte sua nei mesi scorsi denunciato frequenti sorvoli sulla zona da parte di jet russi, in apparente violazione degli accordi siglati per coordinare la presenza dei due eserciti intervenuti per combattere l'Isis. (ANSAmed).





