Ministro degli Esteri iraniano in visita in Arabia Saudita

TEHERAN - Il ministro degli Esteri iraniano, Hossein Amir-Abdollahian, è atteso oggi a Riad per il suo primo viaggio ufficiale in Arabia Saudita dal ripristino delle relazioni diplomatiche tra i due Paesi, hanno riferito i media statali. Amir-Abdollahian "lascerà Teheran per Riad tra poche ore" per questa visita di un giorno incentrata su "relazioni bilaterali, questioni regionali e internazionali", ha detto la televisione di Stato iraniana Irib. L'Iran a maggioranza sciita e l'Arabia Saudita sunnita hanno interrotto i rapporti nel 2016 dopo che i manifestanti nella Repubblica islamica hanno attaccato le missioni diplomatiche saudite in risposta all'esecuzione da parte della monarchia del Golfo di un influente religioso sciita.



Le due potenze rivali in Medio Oriente hanno concordato di riprendere le relazioni diplomatiche in base a un accordo raggiunto il 10 marzo con la mediazione della Cina.