Yemen: Guterres plaude a rilascio di 5 membri dell'Undss

(ANSAmed) - NEW YORK, 11 AGO - Il segretario generale dell'Onu, Antonio Guterres, "è lieto di apprendere del rilascio di Akm Sufiul Anam, Mazen Bawazir, Bakeel Al-Mahdi, Mohammed Al-Mulaiki e Khaled Mokhtar Sheikh, i cinque membri del personale dell'Undss - dipartimento delle Nazioni Unite che fornisce servizi di sicurezza alle agenzie Onu - che erano stati rapiti in Yemen l'11 febbraio 2022".



In una nota del portavoce ha spiegato che secondo le informazioni disponibili tutti e cinque i colleghi "sono in buona salute". Il segretario generale "è profondamente sollevato dal fatto che il loro calvario e l'ansia delle loro famiglie e dei loro amici siano finalmente giunti al termine", ribadendo che "il rapimento è un crimine disumano e ingiustificabile e chiede che gli autori siano ritenuti responsabili". (ANSAmed).





