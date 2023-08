(ANSAmed) - TEL AVIV, 11 AGO - Lo Shin Bet, il servizio di sicurezza interno israeliano, ha affermato di aver sventato un tentativo iraniano di spionaggio. Un ebreo cittadino dell'Iran è stato intercettato ieri all'arrivo all'aeroporto Ben Gurion di Tel Aviv - ha reso noto lo Shin Bet -, dove "ha ammesso di essere stato incaricato di compiere una missione di spionaggio in Israele", fra cui la raccolta di informazioni su indirizzi che gli sarebbero stati precisati in un secondo tempo.



"L'ingresso in Israele gli è stato negato - ha affermato lo Shin Bet - ed è stato imbarcato su un aereo in partenza perché tornasse in Iran''. Secondo la radio militare, lo Shin Bet è giunto alla conclusione che l'uomo era stato sottoposto in Iran a forti pressioni e che agiva per "moventi di carattere materiale". (ANSAmed).





