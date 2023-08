(ANSAmed) - TUNISI, 10 AGO - Il ministero dell'Interno del governo di Tripoli ha dichiarato in un comunicato "che non ci sono più migranti clandestini nella zona di confine tra Libia e Tunisia". Ciò a seguito della visita ufficiale di lavoro effettuata dal ministro dell'Interno incaricato, Imad Trabelsi, ieri a Tunisi, e in base "all'accordo sullo sgombero delle frontiere libico-tunisine di qualsiasi migrante clandestino in coordinamento tra i due paesi". "Dopo aver provveduto ad attuare le conclusioni della visita del ministro dell'Interno incaricato, il ministero dell'Interno di Tripoli "conferma che le pattuglie dei dispositivi preposti alla messa in sicurezza della linea di confine tra i due Paesi svolgono le loro missioni congiunte di monitoraggio e coordinamento".(ANSAmed).





