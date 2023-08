Libia e Tunisia cercano un accordo sui migranti al confine

(ANSAmed) - TUNISI, 10 AGO - "I modi per affrontare la questione della migrazione irregolare, la facilitazione dei servizi al valico di frontiera di Ras Jedir, oltre alle sfide di sicurezza comuni", sono stati i temi al centro dell'incontro a Tunisi del ministro tunisino dell'Interno Kamel Feki con il suo omologo libico, Imad Mustafa Trabelsi. E' quanto si legge in un comunicato del dicastero tunisino nel quale viene sottolineato "che entrambe le parti hanno concordato sulla necessità di un maggiore coordinamento e cooperazione bilaterale nel campo della sicurezza per riflettere le vere relazioni fraterne tra i due popoli e la forza del partenariato tra i due Paesi, in particolare nel settore della condivisione dell'intelligence, della formazione e della lotta alla criminalità organizzata".



Nel corso dell'incontro i ministri hanno anche sottolineato "l'importanza della questione dei migranti africani provenienti dai Paesi del Sahel e sub-sahariani e il suo impatto sui due Paesi, nonché la necessità di ridurre il flusso di migranti alle frontiere, che richiede sforzi concertati e coordinamento congiunto per trovare soluzioni che tengano conto dell'interesse prioritario di entrambi i Paesi". Il comunicato del ministero dell'Interno libico sull'incontro pubblicato su Facebook indica al proposito che "è stata trovata una soluzione consensuale per porre fine al problema della presenza di migranti irregolari nella zona di confine tra i due Paesi". Un dettaglio non citato nel comunicato del ministero tunisino che invece scrive che i due ministro "hanno anche convenuto di invitare le organizzazioni internazionali a sostenere gli sforzi dello Stato tunisino e della Mezzaluna Rossa nel fornire assistenza umanitaria e a non esitare ad adempiere al loro dovere nei confronti dei migranti e ad informarli". "Durante la sessione di lavoro si è concordato di istituire un gruppo congiunto sul campo per monitorare il flusso del traffico al valico di frontiera di Ras Jedir e formulare proposte serie su tutte le questioni correlate da applicare sul terreno per facilitare il passaggio dei viaggiatori da entrambi i lati", conclude la nota di Tunisi. (ANSAmed).





Ottieni il codice embed