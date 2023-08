Libano:ex governatore Banca centrale colpito da sanzioni Usa

BEIRUT - Gli Stati Uniti, il Canada e il Regno Unito hanno annunciato oggi di aver imposto sanzioni economiche a Riad Salame, ex governatore della Banca centrale libanese, inquisito in Libano e in diversi paesi europei per illeciti finanziari commessi negli ultimi 20 anni. Lo riferiscono media libanesi che citano il Dipartimento del Tesoro statunitense e le autorità canadesi e britanniche.



Salame, cristiano maronita, aveva lasciato l'incarico lo scorso 31 luglio dopo esser stato per ben 30 anni alla guida della Banca centrale libanese. Attualmente la Banca centrale è guidata da uno dei quattro vice governatori, Wassim Mansuri, sciita, indicato come vicino all'inamovibile presidente del parlamento Nabih Berri. L'istituto di via Hamra è stato sin dalla fine della guerra civile (1975-90) l'entità istituzionale di primo piano nella gestione del potere dei vari esponenti dell'élite politica libanese e dei loro rispettivi sponsor stranieri, tra cui gli stessi Stati Uniti. Commentatori locali sottolineano come per tutti questi anni le cancellerie occidentali, in nome della "stabilità mediorientale", abbiano sempre sostenuto l'operato sia di Salame sia dei leader politico-confessionali libanesi.



Il Dipartimento del Tesoro americano ha oggi affermato che le "azioni corrotte e illegali" di Salame "hanno contribuito al crollo dello stato di diritto in Libano", in riferimento al default finanziario e alla perdurante crisi politico-istituzionale libanese. Le sanzioni americane, canadesi e britanniche colpiscono anche il fratello dell'ex governatore, Raja, la sua ex assistente Marianne Hoyek, suo figlio Nady, e la sua ex fidanzata Anna Kosakova. Salame è inquisito per illeciti finanziari commessi dal 2002 anche in Libano e in cinque paesi europei. Le varie inchieste sono però iniziate dopo lo scoppio della crisi finanziaria libanese tra il 2019 e il 2020.