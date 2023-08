Israele: Cohen,'pace con Arabia Saudita a portata di mano'

TEL AVIV - "Non c'è fumo senza arrosto. Siamo a un punto in cui la pace fra Israele ed Arabia Saudita è a portata di mano. Un accordo è solo questione di tempo": lo ha affermato oggi in un'intervista al sito Ynet il ministro degli Esteri israeliano, Eli Cohen, riferendosi alle informazioni diffuse ieri dal Wall Street Journal circa progressi registrati in un pacchetto di intese Washington e Riad. Cohen ha spiegato che in questa fase si delinea una "convergenza di interessi" fra Stati Uniti, Arabia Saudita e Israele, cosa che fa ben sperare per la riuscita dei contatti. "C'è adesso una finestra di opportunità di 9-12 mesi", ha precisato.



Nell'analisi di Cohen, gli interessi del presidente Biden sono legati fra l'altro a un sostegno all'economia Usa che potrebbe giungere da un accordo con l'Arabia Saudita, anche con un abbassamento dei prezzi dell'energia. ''Quell'accordo - ha aggiunto - rappresenterebbe inoltre un successo politico'' utile a Biden in vista delle elezioni presidenziali del 2024.



''L'Arabia Saudita - ha proseguito - cerca uno scudo protettivo per difendersi dalla minaccia iraniana''. Secondo Cohen, sarebbe utile che all'Arabia Saudita e ai Paesi arabi moderati della regione fosse garantita da Washington una protezione analoga a quella assicurata alla Corea del Sud. I sauditi, ha rilevato, ''guardano poi con interesse alla nostra cooperazione, anche in campo economico, con gli Emirati arabi uniti e vorrebbero fare altrettanto''. "Ecco così - ha concluso - che gli interessi di Stati Uniti, Arabia Saudita e Israele vanno verso una convergenza".