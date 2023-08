Turchia, iniziato un nuovo periodo di dialogo commerciale con Ue

(ANSAmed) - ISTANBUL, 09 AGO - Un nuovo periodo di dialogo a livello commerciale tra Turchia e Unione Europea (Ue) è iniziato. Lo ha dichiarato il ministero degli Esteri turco in seguito a un colloquio, in videoconferenza, tra il ministro turco del Commercio Omer Bolat e Valdis Dombrovskis, il vice presidente della Commissione europea. "Durante l'incontro, abbiamo trovato un accordo riguardo a una roadmap per lo sviluppo delle relazioni commerciali ed economiche tra la Turchia e l'Ue", ha affermato Bolat, come riporta Hurriyet, aggiungendo che "nell'ambito del Trade Working Group tra Turchia e Ue, discuteremo delle attuali questioni a livello tecnico e delle opportunità per la cooperazione prima dell'inizio di negoziati per la modernizzazione dell'Unione doganale e successivamente resteremo in stretto contatto per un solido dialogo in tutte le aree relative ai nostri scambi commerciali".



Bolat e Dombrovskis hanno deciso di incontrarsi nuovamente in settembre a Bruxelles.



L'Ue rappresenta per la Turchia il maggiore partner commerciale e, secondo il ministero turco, lo scorso anno l'interscambio economico ha stabilito un record superando i 200 miliardi di dollari. Nei primi sette mesi del 2023, il 40% delle esportazioni dalla Turchia hanno raggiunto l'Unione europea, con spedizioni del valore totale di oltre 60.50 miliardi di dollari.



