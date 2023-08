Media, Algeria possibile mediatore sul Niger

IL CAIRO - "L'Algeria farà da mediatore nella crisi del Niger" e "potrebbe approfittare della crisi di Niamey e del declino dell'influenza francese per impegnarsi nuovamente nel Sahel": lo sottolinea il sito del quotidiano Le Monde ricordando che "dal colpo di Stato di Niamey del 26 luglio, le autorità di Algeri hanno cercato di adottare una posizione mediana - sostenendo il presidente deposto, Mohamed Bazoum, ma rifiutando l'intervento straniero - che potesse consentire loro di svolgere un ruolo nella ricerca di una soluzione diplomatica alla crisi".



"Siamo pronti ad aiutare [i nigerini] ad unirsi", aveva dichiarato sabato scorso il presidente algerino Abdelmadjid Tebboune, capo della potenza confinante con il Niger e il Mali con cui condivide profondi interessi strategici. Tebboune inoltre aveva sostenuto che "Non ci sarà soluzione senza di noi. Siamo i primi ad essere colpiti".



"Critica dell'interventismo francese in Africa ma con relazioni prive di acrimonia con gli Stati Uniti, l'Algeria presenta a priori il profilo di un mediatore accettabile per tutte le parti", constata il quotidiano francese. Le Monde segnala una visita che il ministro degli Esteri algerino Ahmed Attaf avrà martedì a Washington, dove incontrerà il suo omologo Antony Blinken, "per coordinare l'approccio americano e quello algerino alla crisi nigerina".